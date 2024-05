Mesmo com mais ônibus saindo da rodoviária de Caxias do Sul rumo a Porto Alegre, 28 linhas ainda não estão operando por problemas em rodovias, conforme a gerente do espaço, Jussana Teixeira. Entre as principais, ainda não há veículos que façam trajetos para cidades como Veranópolis e Nova Petrópolis, também na Serra, além de Canoas, na Região Metropolitana e, Ijuí, no Noroeste do Rio Grande do Sul.