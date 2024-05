O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Caxias do Sul estima que até quinta-feira (9) o abastecimento de água esteja normalizado no município. De acordo com a autarquia, há dois pontos principais de desabastecimento nesta segunda-feira (6): a comunidade de Forqueta e os bairros atendidos pelo Sistema Marrecas, cuja adutora rompeu na quarta-feira (1°), em Vila Seca, por conta de um deslizamento de terra.