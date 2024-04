Diante do aumento de casos de violência contra a mulher em Antônio Prado - nos dois primeiros meses deste ano, nove mulheres procuraram atendimento, 50% a mais em comparação com o mesmo período do ano passado - , a prefeitura implantou um Centro de Referência da Mulher. O espaço, onde antigamente funcionava um posto de doações, agora terá atendimento de assistência social, psicológica e jurídica a mulheres que sofreram violência, além de palestras de prevenção e atendimento individualizado ao homem agressor. A reforma do prédio, que fica na Rua Onze de Fevereiro, no bairro Aparecida, já foi entregue e os serviços vão começar a funcionar no próximo dia 12.