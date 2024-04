A OAB-Subseção de Caxias do Sul promove, na próxima terça-feira (30), uma ação solidária alusiva ao Dia do Trabalhador. Vai ser das 9h às 15h, na Praça Dante Alighieri. A iniciativa prestará esclarecimentos e orientações ao público sobre questões trabalhistas. Participam a coordenadora da Comissão de Direito do Trabalho, Paula Comunello Soares, e integrantes do Sesi, Procon, Senai, Sesc, Ministério Público do Trabalho, CIEE-RS, Projeto Pescar, Tudo Fácil, Cartório Eleitoral, ONG Construindo Igualdade, Cerest Serra, FGTAS/Sine, Justiça do Trabalho e Ministério do Trabalho.