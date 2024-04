Uma mulher otimista, de muita fé e privilegiada pela família que construiu. Foi dessa forma que Nilva Terezinha Randon se descreveu durante a participação na reunião-almoço (RA) da Câmara da Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Caxias do Sul, nesta segunda-feira (1º). No ano em que completa 90 anos, a matriarca da família Randon relembrou momentos ao lado do marido Raul, falecido em março de 2018, a força necessária na criação dos cinco filhos, todos presentes ao evento, e o trabalho voluntário na comunidade caxiense, uma das principais marcas de seu legado.



Desde a infância no bairro Santa Catarina e a adolescência em uma Caxias que não existe mais, pacata e ainda sem a estrutura que adquiriu, Nilva fez questão de narrar fatos importantes da trajetória, ressaltando a simplicidade e o começo parecido com o de milhares de pessoas que viveram na mesma época que ela.