Quando se fala em uma vida dedicada a uma causa, Luciana Stello (52) entende bastante do assunto. Recentemente, a relações públicas completou 32 anos de atuação no Serviço Social do Comércio (Sesc). E boa parte dessa trajetória aconteceu em Caxias do Sul. Além de ter iniciado na entidade como auxiliar de escritório em 1991, entre outras funções exercidas, foi gestora da unidade na última década. Antes disso, ocupara a gerência em Farroupilha de 2006 a 2014.