Na próxima terça-feira (2) o Furgão do CineSolar estaciona em Caxias do Sul com sessões de cinema movido a energia solar e com pipoca grátis. Com apoio da prefeitura, as atividades ocorrem na Praça José Gazola, ao lado da Escola Municipal Caldas Júnior (Rua Ottone Bassanesi, 225).