Os primeiros 800 metros da nova ciclovia Desvio da Cerveja, em Farroupilha, foram inaugurados nessa quarta-feira (17). As obras, que iniciaram em fevereiro de 2023, focaram na pavimentação do distrito de São Luiz, na RS-813. O trecho que recebeu o asfalto inicia próximo da área urbana, no bairro São José, e segue até as proximidades do clube Grêmio São Luiz.