Desde a última quarta-feira (3) sem aulas devido à falta de energia elétrica em toda a unidade, o campus de Caxias do Sul do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) irá retomar as atividades a partir desta segunda-feira (8). O abastecimento foi normalizado na tarde de sexta (5). A suspensão dos trabalhos ocorreu depois que a subestação própria apresentou problemas técnicos, o que danificou o transformador.