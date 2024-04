Um problema técnico na subestação de energia elétrica do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) de Caxias do Sul deixará cerca de 1,4 mil alunos sem aulas pelo menos até a próxima segunda-feira (8). De acordo com o diretor da unidade, Jeferson Fachinetto, a interrupção do serviço deu-se após a realização de reparos na rede de abastecimento externa da unidade, quando o transformador começou a apresentar o defeito. A suspensão vale para todos os turnos.



Como o IFRS é uma instituição pública, há a necessidade da abertura de uma licitação emergencial para a contratação do reparo necessário, o que atrasa a retomada das atividades. Contudo, segundo o diretor, será possível a dispensa processo devido ao seu caráter emergencial, dentro do parâmetros legais.