O trabalho de remoção e organização de fios de postes de iluminação da prefeitura de Caxias do Sul foi retomado nesta terça-feira (2). O bairro contemplado com o serviço foi o Santa Lúcia e contou com três pontos atendidos em postes próximos à igreja e ao cemitério local, onde cerca de 500 metros de fios foram recolhidos.