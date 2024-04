Nesta sexta-feira (19), a Federação dos Trabalhadores Assalariados Rurais do Rio Grande do Sul (Fetar-RS) abre escritório regional em Caxias do Sul. A unidade atenderá, inicialmente, os trabalhadores das agroindústrias e os estabelecimentos agropecuários de Caxias, Farroupilha, Flores da Cunha, São Marcos e Nova Pádua.