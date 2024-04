Em comemoração ao Dia do Trabalhador, na próxima quarta-feira (1°), o Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias e região, em colaboração com a Central dos Trabalhadores do Brasil (CTB), promove o Ato Show do Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. Será a partir das 13h30min nos pavilhões da Festa da Uva.