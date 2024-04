Neste sábado (13), o Ministério da Saúde promove o Dia D de vacinação contra influenza (para grupos prioritários - veja mais abaixo). Em Caxias, todas as unidades básicas de saúde (UBSs) estarão abertas das 8h às 17h. Em Carlos Barbosa, além dos postinhos, a aplicação das doses será realizada na Sala de Vacinas do Centro de Saúde, na Rua Rui Ramos, no Centro, das 8h às 17h. Em Farroupilha, a ação ocorre em todos os postos de saúde, das 8h às 17h.