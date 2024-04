Com a chegada do outono, as doenças respiratórias, gripes e resfriados voltam ao convívio da comunidade. Por isso, é importante manter o calendário de vacinação em dia. Uma boa oportunidade para isso é o Dia D de vacinação contra a influenza, em Caxias do Sul, neste sábado (6). Até as 15h, todas as unidades básicas de saúde (UBS) do município ficam abertas para imunizar os grupos prioritários.