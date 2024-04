O tempo fechado do início da manhã deste sábado (27) não impediu que centenas de motociclistas participassem da 46ª pré-romaria em direção ao Santuário de Nossa Senhora do Caravaggio, em Farroupilha. Mais uma vez, a procissão não contou com um organizador, e os fiéis saíram de forma individual ou em pequenos grupos ao longo da manhã. Conforme estimativa da assessoria de imprensa do santuário, foram cerca de 900 veículos.