A Visate realiza neste sábado (27) mais uma edição da campanha que incentiva o uso do cartão Caxias Urbano. A ação ocorre no bairro Serrano. Funcionários da concessionária realizam um mutirão no estacionamento do Supermercado Andreazza (Rua Elpídio Pereira da Silva, nº 1.425), das 9h às 15h.