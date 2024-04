A Semana Escoteira do 16º Distrito RS, que engloba as cidades de Caxias do Sul, São Marcos, Ipê, Vacaria e Antônio Prado, ocorre a partir desta quarta-feira (17) até o dia 23 de abril. Alusiva ao Dia do Escoteiro, a programação tem atividades comunitárias para apresentar o movimento e interagir com a sociedade. Os escoteiros também utilizam as redes sociais para realizar ações que ajudam na divulgação, além de usar o lenço simbólico em momentos do cotidiano nesta semana.