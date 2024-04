Será realizado neste domingo (21) o Dia Mundial da Criatividade, em Caxias do Sul, a partir das 9h, no Pátio da Estação. A ação ocorre em mais de 55 cidades do mundo e celebra os negócios e a economia criativa, promovendo o empreendedorismo, a cultura e o lazer, voltados para o desenvolvimento sustentável.