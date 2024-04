O trânsito no km 218 da BR-470, em Bento Gonçalves, está novamente liberado para tráfego de veículos após ser bloqueado desde a manhã desta quinta-feira (18). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito está fluindo no sistema pare e siga e deve se manter neste formato até o final da manhã de sexta-feira (19), para a continuidade dos trabalhos, que devem terminar por volta das 12h.