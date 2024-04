A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou, por volta das 9h desta quinta-feira (18), que o trânsito foi liberado no km 22 da BR-116, em Vacaria. O local fica próximo da divisa com Santa Catarina e o fluxo de veículos estava bloqueado desde às 4h40min, quando um caminhão carregado com toras tombou.