O km 22 da BR-116, em Vacaria, está totalmente bloqueado. Um caminhão carregado de toras tombou na madrugada de quinta-feira (18). O local fica próximo da divisa com Santa Catarina. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ambas as pistas estão com madeiras e óleo espalhados, por conta disso, não há previsão de liberação. A Patrulha Ambiental foi acionada para fazer uma avaliação já que há o Rio das Caveiras nas proximidades.