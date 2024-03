O trânsito na BR-116, entre o km 176 e o km 181, em Nova Petrópolis, voltará a ser totalmente bloqueado a partir das 7h desta quinta-feira (7). A previsão é que o tráfego de veículos na principal ligação entre Caxias do Sul e a Região das Hortênsias volte a ser permitido no sistema pare e siga com semáforos apenas na terça-feira (12), às 20h.