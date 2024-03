Interditada desde agosto de 2022, a Estrada José Novello, que liga Vila Cristina à localidade de São João da 4ª Légua, ainda não tem data para ser recuperada. O projeto para a realização das obras está em fase final de trâmites, mas ainda depende da atualização de orçamento e aprovações internas para, então, ser licitada. O bloqueio da via ocorreu após o terreno ceder em um trecho de cerca de 50 metros por conta do grande volume de chuva. O ponto interrompido fica 500 metros distante do entroncamento com a BR-116.