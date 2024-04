O movimento para a compra de chocolates e presentes de Páscoa é intenso no centro de Caxias do Sul neste sábado (30). Em uma loja especializada em chocolate, na Avenida Rubem Bento Alves, no bairro Sagrada Família, a movimentação começou a aumentar nos últimos 15 dias com ações como a chegada do coelho e oficinas de com crianças.