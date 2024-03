A Polícia Civil confirmou nesta terça-feira (19) que a perícia do Instituto-Geral de Perícias de Caxias do Sul indicou intoxicação por monóxido de carbono como causa das mortes de mãe e três filhas em Vacaria no dia 10 de março. A investigação do caso, que permanece em andamento, deve esclarecer nos próximos dias quem colocou o gerador de eletricidade movido a gasolina dentro da casa onde a família morava e deixou o equipamento ligado. A queima do combustível gerou o gás inalado pela família. O caso é investigado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.