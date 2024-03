Um grupo de 46 turistas passou por um susto durante uma viagem na noite de domingo (24), quando o ônibus onde eles estavam pegou fogo por volta das 19h10min. O incêndio ocorreu durante o trajeto de Bento Gonçalves a Gramado. Além do passageiros e do motorista, havia um guia turístico no veículo, totalizando 48 pessoas. Ninguém se feriu.