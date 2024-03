Dois homens morreram no Hospital São Roque após um acidente de trânsito na BR-470, em Carlos Barbosa. As vítimas foram identificadas como Juarez Brunelli, 58 anos, e Ademir Carlos Pedretti, 61. A colisão foi registrada às 19h15min de domingo (24) no km 232, próximo à rótula de acesso ao município.