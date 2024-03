Em alusão ao mês das mulheres, Sônia Regina Cabral Madi, coordenadora do Programa de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual (Pravivis), recebeu uma homenagem na manhã desta segunda-feira (18), no Hospital Geral (HG) de Caxias do Sul. A cerimônia contou com a presença do deputado estadual Pepe Vargas, que concedeu à médica a Medalha da 56ª Legislatura, honraria destinada para pessoas que contribuem com a sociedade dentro das próprias áreas de atuação.