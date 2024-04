Os artistas visuais de Nova Petrópolis promoveram um protesto na manhã deste sábado (30) na área central da cidade. A mobilização reuniu cerca de 40 pessoas, inclusive alguns autores das peças, integrantes do Conselho Municipal de Cultura e simpatizantes da causa. A finalidade é chamar a atenção da comunidade e do poder público a respeito da descaracterização dos ovos gigantes expostos na cidade. As peças produzidas em 2018 e doadas ao município (cada ovo representava a maneira de comemoração do Páscoa em diversos países), neste ano foram repintadas com uma tinta branca.