Os artistas plásticos de Nova Petrópolis questionam a repintura de seis ovos de Páscoa doados ao município em 2018. Segundo o grupo, as obras de arte gigantes foram criadas por talentos locais para serem expostas na Chocofest, que era o evento de Páscoa da cidade. Naquela ocasião, as pinturas foram produzidas a pedido da empresa organizadora do evento, que alegou que não havia verba destinada para o pagamento aos artistas. Por isso, a organizadora pediu que as pinturas fossem uma doação, o que foi atendido pelos artistas.