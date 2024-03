A Associação Ativista Ecológica de Bento Gonçalves (Aaeco) encaminhou denúncia ao Ministério Público (MP) para verificar possível crime ambiental no Lago Fasolo. Ainda no sábado (2), uma máquina da prefeitura estava no entorno do lago. Na manhã desta quinta-feira (7), a retroescavadeira do município seguia no local. A prefeitura alega que realiza a retirada das macrófitas aquáticas (marrequinhas) do lago porque a vegetação cobre 70% da superfície, reduz o oxigênio da água e causa a morte de peixes.