A segunda edição do EcoFest Verão, em Caxias do Sul, promovido pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma), acontece neste sábado (16). Com atrações gratuitas, as atividades começam às 13h e vão até as 17h. Serão promovidas ações educativas, culturais e musicais no EcoParque, em frente ao Jardim Botânico, no bairro Nossa Senhora do Rosário. Em caso de previsão de chuva, a programação será remarcada.