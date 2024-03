A Uvada da Nona, uma chimia de uva gigante, brilhou neste último final de semana da 34ª Festa da Uva, em Caxias do Sul. Preparada com 300 quilos de uva e 110 quilos de açúcar, rendeu cerca de quatro mil porções, distribuídas com bolachas ao visitantes do Parque de Eventos neste sábado (2).