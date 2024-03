Uma audiência pública, no dia 21, às 10h, vai debater a concessão de serviços funerários em Caxias do Sul, no auditório da prefeitura. De acordo com o Procurador Geral do município, Adriano Tacca, a Lei de Concessões exige que o município publique, antes do edital de licitação, ato que justifique a outorga de concessão. Assim, recomenda-se que seja realizada uma audiência pública.