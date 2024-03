Utilizar uma plataforma de ensino interativo para promover a leitura e escrita. Essa foi a proposta das alunas Heloisa Salvi, Eduarda Merlini e Bruna Portela, orientadas pela professora Luciana Penteado, de Carlos Barbosa, que levaram o primeiro lugar no HackaTechê 2024, projeto que valoriza práticas docentes e a conexão de alunos às soluções tecnológicas e ao ecossistema de inovação do Rio Grande do Sul. A premiação foi na tarde desta quinta-feira (21), durante o South Summit Brazil, em Porto Alegre.