Duas crianças ficaram gravemente feridas e uma terceira teve ferimentos leves, após um capotamento na BR-470, próximo a entrada de Veranópolis, no início da noite de sábado (10). O condutor do Peugeot 206 apresentava sinais de embriaguez e perdeu o controle do veículo, que capotou, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). As três crianças estavam no banco de trás sem cinto de segurança e foram arremessadas para fora do automóvel, conforme apurou a polícia.