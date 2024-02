A Polícia Rodoviária Rodoviária Federal (PRF) informou que liberação do trecho de obras da BR-116 entre os Kms 176 e 181 foi antecipado para as 14h desta quarta-feira (14). A previsão inicial era que o trecho seria liberado somente às 18h. No local houve uma erosão crítica no solo, ocasionado pela grande quantidade de chuva dos últimos dias.