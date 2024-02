A comunidade LGBTQIA+ se reúne neste domingo (4) em Caxias do Sul para, mais uma vez, levar conscientização às ruas e pedir o respeito que merecem. A segunda edição da Marcha Trans tem início marcado para às 14h30min e irá percorrer a Rua Os Dezoito do Forte, no Centro, com destino à Estação Férrea, no bairro São Pelegrino. A concentração ocorre 30 minutos antes na esquina com da Rua Os Dezoito do Forte com a Rua Dr. Montaury.