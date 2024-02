Com o tema Inteligências Plurais, a Organização Mundial da Criatividade realiza em Caxias do Sul, em abril, um festival colaborativo de criatividade com participação simultânea de 51 municípios brasileiros. O evento é gratuito, mas é preciso se inscrever, e será no dia 21, no Pátio da Estação, no bairro Rio Branco.