A Unidade Básica de Saúde (UBS) de Forqueta, de Caxias do Sul, conta, agora, com consultas em todos os dias da semana. A ampliação do atendimento foi possibilitada pela inserção da unidade na política de Estratégia Saúde da Família (ESF), que garante que um médico esteja habilitado para atender todos os integrantes de um núcleo familiar, ou seja, crianças, adolescentes, homens, mulheres (incluindo consulta ginecológica) e idosos.