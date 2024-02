Dois eventos, marcados para ocorrer neste sábado (3) e domingo (4), vão bloquear duas ruas do centro de Caxias do Sul já a partir desta sexta-feira (2). A montagem de um toboágua, principal atração do Acquafest, obriga o bloqueio total da Rua Dr. Montaury entre as ruas Dal Canale e Dom José Barea. A instalação e interrupção no trânsito se inicia ao meio-dia desta sexta.