Morre jovem de Caxias do Sul que sofreu acidente no Rio de Janeiro

Virgínia Gazola, 29 anos, caiu de uma altura de seis metros quando estava no Armazém do Campo, ponto turístico da Lapa, no dia 9 de novembro

17/11/2024 - 15h18min Atualizada em 18/11/2024 - 10h08min