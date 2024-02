Um casal foi preso em flagrante pela Brigada Militar (BM) no bairro Exposição, em Caxias do Sul, na tarde desta terça-feira (6), suspeito de roubo de um veículo Toyota Corolla. O crime foi no bairro Serrano, horas antes da captura. Por volta das 11h, o 12º Batalhão da Polícia Militar (BPM) recebeu o chamado da ocorrência, e as buscas se iniciaram.



O veículo foi localizado na Rua Francisco Alberti, no bairro Diamantino. Informações do Setor de Inteligência da BM, por meio da tecnologia e troca de dados com outras forças de segurança, permitiram a visualização de indivíduos abandonando o automóvel e utilizando outro veículo para a fuga. Na sequência do patrulhamento, os autores foram localizados circulando pelo bairro Exposição.