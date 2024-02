Servidores da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) realizaram uma operação na Penitenciária Estadual do Apanhador, entre Caxias do Sul e São Francisco de Paula nesta quinta-feira (15). Descrita como uma revista pontual, a operação teve como objetivo manter a ordem e a disciplina após o aumento de crimes violentos na Serra, de acordo com o órgão estadual. Celulares e carregadores foram apreendidos. Foi a sétima operação do tipo na Serra somente neste ano.