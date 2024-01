Os moradores e turistas que passarem na Rua Clemente Tarasconi, no centro de Nova Prata irão notar uma intervenção urbana inusitada: centenas de guarda-chuvas coloridos foram suspensos com intuito de embelezar a via. A inauguração do chamado Espaço das Cores ocorre nesta quarta-feira (31), das 18h às 19h e contará com atração musical e distribuição de amostras de sorvetes e bebidas. A ação é uma iniciativa da da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer de Nova Prata.