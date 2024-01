Enquanto o Rio Grande do Sul aparece em segundo lugar entre os Estados brasileiros com maior taxa de detecção de Aids em crianças menores de cinco anos por 100 mil habitantes, a Serra tem os dois maiores municípios certificados com a eliminação da transmissão vertical do vírus HIV entre mãe e filho. Caxias do Sul e Bento Gonçalves receberam o reconhecimento no final do ano passado, referente a 2020, ano de corte feito para a certificação.