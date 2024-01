Quatro funcionários da empresa G. Paniz registraram boletim de ocorrência no final da manhã desta quinta-feira (11) contra o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Caxias do Sul, Assis Melo. No documento, o sindicalista é acusado de agressão durante tumulto que ocorreu na dentro da metalúrgica na manhã de quarta (10) . Vídeos divulgados nas redes sociais mostram Melo, membros da entidade e empregados da G. Paniz em confusão no parque de máquinas da empresa (confira acima). O caso fica sob responsabilidade da Polícia Civil.