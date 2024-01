Devido ao crescimento populacional gradual em Caxias do Sul, os Correios têm feito alterações nos Códigos de Endereçamento Postal (CEPs) na cidade. As mudanças ocorrem por causa da atualização da delimitação atual dos bairros, realizada pela prefeitura em dezembro de 2021. Por conta disso, ao longo dos próximos meses, 36 bairros devem estar com novos códigos. As alterações começaram a ser feitas em dezembro do ano passado e pelo menos 53 logradouros já tiveram os CEPs atualizados.