Lojas mais eficientes, que ofereçam experiências aos clientes e que façam a diferença na comunidade em que estão inseridas. Essas são algumas tendências observadas por empresários gaúchos na NRF Retail’s Big Show 2024 (sigla em inglês de Federação Nacional do Varejo dos Estados Unidos), o maior evento de varejo do mundo, realizado neste mês em Nova York. Uma delegação participou do evento e compartilha os aprendizados em um encontro nesta terça-feira (23) no Sindilojas Caxias.